Van furtada em Arapongas é encontrada abandonada em Apucarana

Van foi recolhida com um guincho pela PM

Van foi recolhida com um guincho pela PM

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma van que havia sido furtada durante a madrugada desta segunda-feira (08) em Arapongas, no norte do Paraná, foi encontrada pela Polícia Militar (PM) em Apucarana. O veículo estava abandonado na estrada José Ferragine, na zona norte da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Mutirão de limpeza inicia no bairro Sanches dos Santos nesta segunda

De acordo com informações repassadas pela PM, após furtar o veículo, já em Apucarana, os criminosos ainda tentaram furtar uma empresa durante a madrugada na Barra Funda, utilizando a van. No entanto, uma pessoa teria visto o momento da tentativa do furto e acionou a polícia, e por conta disso os assaltantes não conseguiram levar nada.

continua após publicidade

Eles então abandonaram a van no local citado e fugiram. O veículo foi recolhido pelos policiais com o auxílio de um guincho e encaminhado para o pátio da delegacia.

Siga o TNOnline no Google News