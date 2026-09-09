Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SUSTO

Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana

Motorista notou curto-circuito no motor e evacuou os adolescentes antes que as chamas consumissem o veículo no pátio de um posto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Uma van escolar que transportava cerca de 15 adolescentes e a motorista foi totalmente destruída por um incêndio no início da manhã desta quarta-feira (9), em Apucarana (PR). O combate ao fogo ocorreu no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. Apesar da gravidade da ocorrência e da perda total do veículo, todos os ocupantes saíram ilesos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Mulher que empurrava cadeira de rodas quebra perna após ser atropelada em Apucarana

O incêndio teve início enquanto o veículo ainda estava em movimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista agiu com rapidez ao perceber os primeiros sinais de pane mecânica, estacionando a van imediatamente no posto e retirando os estudantes antes que a situação se agravasse.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana
AutorBombeiros combateram o incêndio - Foto: Vitor Flores/TNOnline

O sargento Luciano Romão, que atuou no combate ao fogo, relatou a dificuldade inicial e a agilidade com que o veículo foi consumido. "Quando chegamos aqui no local o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. Combatemos o fogo, essa van estava estacionada aqui no pátio do posto. Infelizmente não sobrou nada, foi um incêndio de perda total", afirmou.

A altura do fogo e o risco de explosão no entorno exigiram cautela da corporação. "Foi um pouco difícil porque as chamas estavam muito altas. A aproximação aqui era um pouco complicada. Mas, depois de algum tempo, conseguimos combater o incêndio", explicou o sargento.

A principal suspeita é de que um problema elétrico tenha provocado o incidente. "Colhendo informações aqui da condutora da van, ela parece que verificou um curto-circuito na região do motor e, logo em seguida, já parou a van. O fogo foi muito rápido, só deu o tempo de retirar os alunos e o incêndio já tomou conta", disse Romão. "Ela começou a sentir o cheiro ali e umas faíscas na região do motor. Assim que ela verificou, já parou o veículo para os estudantes poderem sair. Incêndio controlado e perda total aqui do veículo", concluiu o militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/TNOnline
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana incendio notícias locais segurança van escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV