Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana

Motorista notou curto-circuito no motor e evacuou os adolescentes antes que as chamas consumissem o veículo no pátio de um posto





Uma van escolar que transportava cerca de 15 adolescentes e a motorista foi totalmente destruída por um incêndio no início da manhã desta quarta-feira (9), em Apucarana (PR). O combate ao fogo ocorreu no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. Apesar da gravidade da ocorrência e da perda total do veículo, todos os ocupantes saíram ilesos.

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O incêndio teve início enquanto o veículo ainda estava em movimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista agiu com rapidez ao perceber os primeiros sinais de pane mecânica, estacionando a van imediatamente no posto e retirando os estudantes antes que a situação se agravasse.





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Bombeiros combateram o incêndio - Foto: Vitor Flores/TNOnline Bombeiros combateram o incêndio - Foto: Vitor Flores/TNOnline

O sargento Luciano Romão, que atuou no combate ao fogo, relatou a dificuldade inicial e a agilidade com que o veículo foi consumido. "Quando chegamos aqui no local o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. Combatemos o fogo, essa van estava estacionada aqui no pátio do posto. Infelizmente não sobrou nada, foi um incêndio de perda total", afirmou.

A altura do fogo e o risco de explosão no entorno exigiram cautela da corporação. "Foi um pouco difícil porque as chamas estavam muito altas. A aproximação aqui era um pouco complicada. Mas, depois de algum tempo, conseguimos combater o incêndio", explicou o sargento.

A principal suspeita é de que um problema elétrico tenha provocado o incidente. "Colhendo informações aqui da condutora da van, ela parece que verificou um curto-circuito na região do motor e, logo em seguida, já parou a van. O fogo foi muito rápido, só deu o tempo de retirar os alunos e o incêndio já tomou conta", disse Romão. "Ela começou a sentir o cheiro ali e umas faíscas na região do motor. Assim que ela verificou, já parou o veículo para os estudantes poderem sair. Incêndio controlado e perda total aqui do veículo", concluiu o militar.

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