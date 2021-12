Da Redação

'Vamos vencer essa pandemia em 2022', diz Beto Preto

O secretário de Saúde do Paraná, o médico apucaranense Beto Preto, publicou nesta quinta-feira (23), um vídeo que traz uma mensagem positiva de feliz Natal e de incentivo para o próximo ano que se aproxima para seus quase 16 mil seguidores no Instagram. Ele falou sobre o ano de 2021 e disse que espera um 2022 melhor e de muito trabalho.

"Olá, minha gente das mídias sociais. Estou passando para desejar um feliz Natal e Ano-Novo. O ano de 2021 foi muito difícil, mas chegamos até o final. Aproximando de 2022, queremos o sentimento da esperança e de novos horizontes se abrindo. Que o espírito santo natalino possa estar em nossos corações. Muito obrigada por todo o apoio em 2021, foi um ano muito duro para todos nós", disse durante vídeo publicado na rede social.

Ele ainda emendou dizendo: "Vamos acelerar ainda mais em 2022 para que nosso trabalho continue. Que venha 2022, um ano melhor e de realizações. Juntos vamos vencer essa pandemia. Que Deus abençoe a todos", finaliza.

No post ele ainda escreveu: "Com a aproximação do Natal e do Ano-Novo, quero deixar essa mensagem e agradecer a todos que nos apoiaram durante esse ano de 2021. Um ano de muitos desafios, mas também de aprendizado, combate e, principalmente, vitórias pela saúde do Paraná. Um abraço do Beto Preto a todos e que, em 2022, possamos alcançar ainda mais realizações. Saúde, amor, prosperidade e muitas bênçãos para as famílias paranaenses. Vamos em frente!".

Veja o post do secretário na íntegra: