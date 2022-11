Val renova frota e aposta em tecnologia embarcada; saiba mais

Da Redação

A Viação Apucarana Ltda (VAL) consolida investimentos de quase R$ 10 milhões com a compra de 20 novos ônibus que vão operar no transporte público na cidade. Os novos veículos já estão em Apucarana e dependem apenas da finalização burocrática de licenciamento e emplacamento para começarem a circular, substituindo grande parte da frota local, que é de 53 ônibus.

Os novos veículos, com chassi e mecânica Mercedes Benz e carroceria Marcopolo, são adaptados para assegurar acessibilidade e vão ter wifi gratuita para os usuários. No pacote de tecnologia embarcada, a frota do transporte público de Apucarana trará também algumas inovações na área.

Um dos principais avanços será a bilhetagem digital, pelo sistema Onboard, que vai permitir que os usuários – inclusive empregadores – façam recargas dos vales-transportes via PIX. Dentro dos ônibus, os usuários poderão inclusive dispensar o uso dos tradicionais cartões físicos do Vale Transporte. Eles vão poder liberar as catracas dos ônibus usando apenas o celular, com o aplicativo, além de consultar horários e acompanhar a rota dos veículos.

Com o novo sistema Bilhete Digital Onboard, os usuários terão mais comodidade, deixando a viagem mais rápida e prática. “O usuário vai usar o cartão físico apenas se quiser. O novo sistema permite fazer tudo pelo celular, ficando mais fácil, rápido e prático”, diz o diretor da empresa, Roberto Jacomelli.

Os novos ônibus são de última geração, motorização Mercedes e carrocerias Marcopolo, Ecobus, o que também assegura mais conforto e segurança para os usuários em suas viagens diárias.

“A empresa acredita e segue investindo na melhoria dos serviços à nossa população, sempre buscando o que há de mais moderno, eficiente e seguro para o transporte urbano de passageiros”, afirma o executivo da VAL.

Frota do transporte público passa a ser das mais modernas do país

Além dos 20 novos ônibus que passam a circular pela cidade, nos próximos dias, a Viação Apucarana Ltda. já havia realizado uma outra etapa de renovação da frota local, no final de 2019, quando investiu R$ 6 milhões na compra de 14 ônibus novos. Os investimentos consolidados colocam a frota da cidade entre as mais modernas no país, considerando também as comodidades tecnológicas oferecidas aos usuários do transporte público.

A Viação Apucarana Ltda explora os serviços de transporte coletivo urbano de passageiros desde 1974. Desde dezembro de 2019, atua como concessionária, após vencer processo licitatório aberto pelo Município, para um contrato de 15 anos.

Além de uma frota moderna, agora com mais da metade dela com menos de 3 anos de uso, a VAL vem consolidando uma série de investimentos para melhorar o serviço, facilitando a vida dos usuários, com linhas, horários, pontos de ônibus, tecnologias e pessoal qualificado, além de tecnologias e estruturas de acessibilidade.

BIOMETRIA FACIAL

Empresa anuncia reforço nos investimentos no pacote tecnológico do transporte público

A introdução de novas tecnologias, além de prevista no contrato, faz parte da política da empresa para Apucarana. Além de wifi gratuito e do cartão Passe Fácil, a VAL está finalizando cotação com fornecedores para ser uma das primeiras do Brasil a implantar um sistema de biometria facial na frota.

O executivo da empresa, Roberto Jacomelli, informa que dentro de mais algumas semanas deve finalizar esse projeto, que já vem sendo testado com o uso de equipamentos específicos no terminal.

“Essa é uma tecnologia que já está consolidada e disponível quando se fala em pontos fixos, como em prédios, por exemplo. Mas ainda estamos testando os equipamentos nas versões móveis, que possam ser usados com agilidade e segurança nos ônibus em trânsito” - Roberto Jacomelli, executivo da empresa - Roberto Jacomelli, executivo da empresa

O sistema de biometria facial já está em fase final de testes e a cotação quase encerrada com os fornecedores líderes do segmento no mercado. As estimativas da empresa é que cada equipamento custe em torno de R$ 3 mil. Entre pontos fixos e considerando a frota total da empresa, a VAL deve adquirir pelo menos 70 equipamentos.



CONHEÇA O NOVO APLICATIVO DO TRANSPORTE PÚBLICO EM APUCARANA

Bilhete Digital – ONBOARD é o novo aplicativo que o usuário do transporte público de Apucarana deve usar para facilitar suas viagens, com praticidade e segurança.

A concessionário do transporte coletivo na cidade, a VAL, adotou o ONBOARD ao decidir modernizar a operação com o intuito de facilitar ainda mais a vida dos usuários.

O ONBOARD é a primeira bilhetagem 100% ABT (account based ticketing) a ser utilizado por um sistema de transporte público brasileiro. O novo sistema, em nuvem, é baseado em contas pessoais, que tem o DBD – Dispositivo de Bilhetagem Digital, um equipamento que une validades, AVL, UCP (unidade central de processamento) e wi-fi.

O equipamento permite o pagamento da tarifa por QR codes, smart cards, pagamento por aproximação do tipo NFC e cartões bancários nas modalidades crédito e débito, além de informar posição dos ônibus em tempo real.

Pelo novo app usado pela VAL, os usuários podem comprar créditos e pagar através de pix, tudo dentro do próprio aplicativo, com a disponibilidade instantânea do crédito. E com o celular na mão, o usuário libera a catraca dos ônibus.

O app está disponível para as plataformas Androide e IOS (Iphones). Dentro do app, o usuário cria uma conta – basta informar RG ou CPF, nome completo e email para abrir a conta. Depois, pode adquirir créditos com o Pix, tem acesso a um extrato com suas movimentações e ainda pode navegar pelas linhas em operação na cidade, sabendo cada ponto de ônibus, cada horário e sua localização, num mapa, em tempo real.

A VAL EM APUCARANA

“Investimentos mostram nossa confiança na cidade”

O Executivo da Viação Apucarana Ltda (VAL), Roberto Jacomelli, se mostra confiante com os investimentos que estão sendo consolidados na cidade. “Estamos renovando nossa frota, avançando na qualidade dos serviços, nas tecnologias que facilitam a vida do usuário, com mais agilidade e segurança. Estamos sempre buscando inovações porque temos absoluta confiança em Apucarana, reconhecemos e respeitamos a cidade e sua gente”, diz o empresário. “Temos um relacionamento muito com a cidade e com a administração pública”, acrescenta.

Jacomelli vai além e diz que a empresa encontrou na cidade, além de uma conjuntura econômica favorável, um clima institucional propício, que dá segurança e motiva investimentos por parte da VAL e de outras empresas instaladas na cidade. “Temos na cidade uma administração pública que é séria e comprometida, o que traz muito segurança no ambiente dos negócios”, explica. “Estamos há muito tempo em Apucarana e fizemos a evolução no sistema de transporte público. A cidade é um exemplo para outras”, diz.

Sobre o volumoso pacote de investimentos na frota e nas tecnologias embarcadas, Jacomelli explica que é a prova da confiança da empresa e resultado do bom relacionamento construído com a cidade. “É uma decisão tomada pelos nossos acionistas. Escolhemos fazer os investimentos começando por Apucarana e depois levaremos as inovações para as demais cidades onde também atuamos, como Maringá”, explica.

O sistema de Bilhetagem Digital Onboard e a futura biometria facial da VAL começam por Apucarana e só depois serão replicadas nas demais cidades onde a empresa atua.

