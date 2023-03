VAL cadastra idosos e implanta "Cartão Transporte Gratuito"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a VAL, um terço dos passageiros é beneficiado pela gratuidade em Apucarana

A Viação Apucarana Ltda (VAL) iniciou na última segunda-feira (20) a emissão do “Cartão Transporte Gratuito” para os idosos com 65 anos ou mais, que têm o direito à gratuidade no transporte público em Apucarana. A partir de agora, eles também precisarão passar pela catraca para acessar ao Terminal Urbano e, nos ônibus, deverão embarcar apenas pela porta dianteira e transpor a “roleta”.

continua após publicidade .

Para garantir o cartão, que é gratuito, os idosos deverão acessar o link passefacil.valap.com.br e preencher as informações solicitadas, como CPF, nome completo, telefones de contato, e-mail e endereço. Após sete dias, o cartão poderá ser retirado no Terminal Urbano.

-LEIA MAIS: Dezenas de estudantes participam de protesto após fechamento de RU

continua após publicidade .

O diretor da VAL, Roberto Jacomelli, explica que o cadastramento é obrigatório, mas está sendo realizado de forma tranquila. Para orientar os idosos, panfletos estão sendo distribuídos com as informações básicas em relação às mudanças. Segundo ele, o cadastramento tem como objetivo averiguar os dados reais da demanda de idosos no transporte coletivo em Apucarana.

Atualmente, os passageiros com 65 anos ou mais embarcam nas portas traseiras dos ônibus mediante a apresentação de um documento de identificação. “Nós temos uma estimativa que um terço dos passageiros é beneficiado pela gratuidade, mas Apucarana não tem até agora uma contabilização dos idosos atendidos. Por isso, a realização desse cadastro”, explica. Além dos idosos, o sistema garante a passagem de graça aos deficientes físicos e também 50% de desconto para os estudantes. Por dia, cerca de 15 mil pessoas utilizam os ônibus da VAL em Apucarana, segundo dados da Prefeitura.

A necessidade de acabar com essa lacuna nas informações ocorreu, segundo Jacomelli, porque em 2022 o governo federal disponibilizou recursos para subsidiar as gratuidades dos idosos do transporte público no Brasil, considerando a queda expressiva da demanda de passageiros, em razão da pandemia de covid-19. A medida, ainda de acordo com ele, ocorreu em função da elevação dos preços dos combustíveis. “Esses fatores desequilibraram econômica e financeiramente o setor de transporte coletivo de todos os municípios de nosso país”, assinala.

continua após publicidade .

Como a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) trabalha para que o governo federal mantenha este subsídio, a orientação é que os municípios que ainda não contabilizam os passageiros idosos façam essa contagem. É o caso de Apucarana, que decidiu iniciar agora o cadastramento.

A VAL esclarece que não está limitando ou excluindo o direito ao transporte gratuito ao idoso com 65 anos ou mais, mas apenas implementando o cartão, que continua garantindo a gratuidade no transporte coletivo.

“Os idosos estão aprovando a implantação do cartão. O retorno que estamos tendo é favorável. Eles estão se sentindo mais valorizados com a implementação da medida", afirma Jacomelli. Ele anuncia que, no futuro, outras mudanças virão, incluindo o reconhecimento facial desses passageiros.

continua após publicidade .

Por Fernando Klein





continua após publicidade .

Veja orientações

fonte: Reprodução Panfleto que está sendo distribuído pela VAL em Apucarana

















Siga o TNOnline no Google News