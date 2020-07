Vagões descarrilados são removidos em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Os seis vagões e uma locomotiva que saíram dos trilhos abaixo do viaduto da Rua Marcílio Dias, na Vila Nova em Apucarana, estão sendo removidos. Eles ficaram tombados às margens da linha férrea por cerca de um mês. Segundo técnicos da empresa Rumo, uma ação de vandalismo pode ter provocado o acidente que não teve vítimas.

A composição estava carregada de toneladas de grãos de soja, que ficaram espalhados e causaram mau cheiro, gerando reclamações de moradores. Eles também se preocupam com o perigo dos ferros retorcidos deixados no local por conta do acidente.

Nesta sexta-feira (12), vários funcionários da empresa e seguranças realizam a retirada dos compartimentos que ficaram destruídos e para isso utilizam de carretas sob vagões além de caminhões guincho e tratores.

Detalhe interessante é que na terra removida brotaram várias mudas de soja entre os muros das casas vizinhas e a linha do trem. O tráfego está sinalizado por agentes da empresa que não descartam ser preciso impedir a via em alguns momentos da operação.