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Vagas flexíveis para PCD são ofertadas em Apucarana; veja

Pessoas com deficiência poderão optar por jornadas mais curtas

Da Redação ·
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Confira as vagas de emprego
fonte: Agência Brasil
Confira as vagas de emprego

Atendendo às demandas de trabalhadores com deficiência, o Grupo Muffato está retomando a contratação em modalidade flexível. Desta forma, o PCD poderá optar pelo trabalho em jornada integral ou parcial, conforme o que for mais conveniente.

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O objetivo é ampliar a política de inclusão, facilitando o acesso daqueles que precisam trabalhar em jornada reduzida para prosseguir com estudos ou tratamentos de saúde.

Há vagas disponíveis em todas as cidades em que a rede atua. Interessados devem procurar a equipe de RH, em horário comercial, nas lojas do Super Muffato no bairro Igrejinha ou Max Atacadista, na Avenida Minas Gerais. 

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Outras vagas de emprego. 

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta segunda-feira (8), 304 vagas de emprego: Confira a lista: 

VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
ENCARREGADO DE ESTOQUE (FLV)1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA4
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA9
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
SOMMELIER1
SUPERVISOR DE CAIXA1
ZELADOR1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA7
ATENDENTE DE LOJA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO31
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS10
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA)1
CAMAREIRA1
CONSULTOR DE VENDAS5
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
OPERADOR DE CÂMARA FRIA1
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE1
PASSADOR DE ROUPAS3
PESQUISADOR PORTA A PORTA1
PROMOTOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO1
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE INGLÊS1
QUIÍMICO1
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)5
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (Jandaia do Sul)4
OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)7
OPERADOR DE TRATOR DE GRADE (Jandaia do Sul)2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE COZINHA2
CHAPEIRO (LANCHES)2
COZINHEIRA1
GARÇOM1
OFICIAL DE COZINHA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA1
CONSULTOR DE ATENDIMENTO (VENDAS)3
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO12
VENDEDOR EXTERNO2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE COUROS1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE2
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA7
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA3
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS)1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO3
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
CONTROLADOR DE ACESSO1
CUIDADOR DE CRIANÇA1
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE1
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ESTOQUISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
JARDINEIRO1
MÃE SOCIAL1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (CAMINHÃO)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)1
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PORTEIRO1
SOLDADOR1
TORNEIRO MECÂNICO1
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