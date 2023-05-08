Vagas flexíveis para PCD são ofertadas em Apucarana; veja

Atendendo às demandas de trabalhadores com deficiência, o Grupo Muffato está retomando a contratação em modalidade flexível. Desta forma, o PCD poderá optar pelo trabalho em jornada integral ou parcial, conforme o que for mais conveniente.
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O objetivo é ampliar a política de inclusão, facilitando o acesso daqueles que precisam trabalhar em jornada reduzida para prosseguir com estudos ou tratamentos de saúde.
Há vagas disponíveis em todas as cidades em que a rede atua. Interessados devem procurar a equipe de RH, em horário comercial, nas lojas do Super Muffato no bairro Igrejinha ou Max Atacadista, na Avenida Minas Gerais.
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Outras vagas de emprego.
A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta segunda-feira (8), 304 vagas de emprego: Confira a lista:
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|4
|AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|ENCARREGADO DE ESTOQUE (FLV)
|1
|ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
|1
|FISCAL DE LOJA
|4
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|9
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|11
|SOMMELIER
|1
|SUPERVISOR DE CAIXA
|1
|ZELADOR
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|7
|ATENDENTE DE LOJA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|31
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|10
|AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA)
|1
|CAMAREIRA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|5
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|2
|OPERADOR DE CÂMARA FRIA
|1
|OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE
|1
|PASSADOR DE ROUPAS
|3
|PESQUISADOR PORTA A PORTA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR DE INGLÊS
|1
|QUIÍMICO
|1
|SUPERVISOR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)
|5
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA (Jandaia do Sul)
|4
|OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)
|7
|OPERADOR DE TRATOR DE GRADE (Jandaia do Sul)
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|COZINHEIRA
|1
|GARÇOM
|1
|OFICIAL DE COZINHA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|CONSULTOR DE ATENDIMENTO (VENDAS)
|3
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|12
|VENDEDOR EXTERNO
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|CORTADOR, À MÃO
|1
|CORTADOR DE COUROS
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|3
|COSTUREIRA EM GERAL
|4
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|3
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS)
|1
|PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)
|1
|REVISOR TÊXTIL
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRA
|1
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|5
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|CONFERENTE DE MERCADORIAS
|1
|CONTROLADOR DE ACESSO
|1
|CUIDADOR DE CRIANÇA
|1
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|1
|ELETROMECÂNICO
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ESTOQUISTA
|2
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MÃE SOCIAL
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (CAMINHÃO)
|1
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|1
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|1
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PORTEIRO
|1
|SOLDADOR
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1