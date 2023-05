Vagas flexíveis para PCD são ofertadas em Apucarana; veja

Da Redação

Atendendo às demandas de trabalhadores com deficiência, o Grupo Muffato está retomando a contratação em modalidade flexível. Desta forma, o PCD poderá optar pelo trabalho em jornada integral ou parcial, conforme o que for mais conveniente.

O objetivo é ampliar a política de inclusão, facilitando o acesso daqueles que precisam trabalhar em jornada reduzida para prosseguir com estudos ou tratamentos de saúde.

Há vagas disponíveis em todas as cidades em que a rede atua. Interessados devem procurar a equipe de RH, em horário comercial, nas lojas do Super Muffato no bairro Igrejinha ou Max Atacadista, na Avenida Minas Gerais.

Outras vagas de emprego.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta segunda-feira (8), 304 vagas de emprego: Confira a lista:

VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade AÇOUGUEIRO 4 AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 BALCONISTA DE AÇOUGUE 1 CONFEITEIRO 1 ENCARREGADO DE ESTOQUE (FLV) 1 ENCARREGADO DE LOGÍSTICA 1 FISCAL DE LOJA 4 GERENTE DE SUPERMERCADO 1 OPERADOR DE CAIXA 9 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 PROMOTOR DE VENDAS 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 11 SOMMELIER 1 SUPERVISOR DE CAIXA 1 ZELADOR 1 VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 1 ATENDENTE BALCONISTA 7 ATENDENTE DE LOJA 2 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 8 AUXILIAR DE COSTURA 2 AUXILIAR DE COZINHA 2 AUXILIAR DE ESTOQUE 1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 31 AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO) 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10 AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA) 1 CAMAREIRA 1 CONSULTOR DE VENDAS 5 IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 2 OPERADOR DE CÂMARA FRIA 1 OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE 1 PASSADOR DE ROUPAS 3 PESQUISADOR PORTA A PORTA 1 PROMOTOR DE VENDAS 1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 VENDEDOR (A) INTERNO 3 VAGAS MASTER JOBS Quantidade AUXILIAR CONTÁBIL 1 DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS 1 FARMACÊUTICO 1 GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA) 1 PROFESSOR DE INGLÊS 1 QUIÍMICO 1 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO 1 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade ENCARREGADO DE OBRAS 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul) 5 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (Jandaia do Sul) 4 OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul) 7 OPERADOR DE TRATOR DE GRADE (Jandaia do Sul) 2 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade AUXILIAR DE COZINHA 2 CHAPEIRO (LANCHES) 2 COZINHEIRA 1 GARÇOM 1 OFICIAL DE COZINHA 1 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 1 ATENDENTE BALCONISTA 1 CONSULTOR DE ATENDIMENTO (VENDAS) 3 OPERADOR DE CAIXA 1 OPERADOR DE TELEMARKETING 1 SUPERVISOR DE VENDAS 1 VENDEDOR (A) INTERNO 12 VENDEDOR EXTERNO 2 VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA) Quantidade AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5 AUXILIAR DE COSTURA 5 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 CORTADOR, À MÃO 1 CORTADOR DE COUROS 1 CORTADOR DE ROUPAS 4 COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 7 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA 7 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 3 COSTUREIRA EM GERAL 4 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 1 ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS) 1 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 3 OPERADOR DE BORDADO 2 OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS) 1 PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS) 1 REVISOR TÊXTIL 3 VAGAS DIVERSAS Quantidade AÇOUGUEIRA 1 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 ANALISTA DE E-COMMERCE 1 ANALISTA DE MARKETING 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 ATENDENTE BALCONISTA 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 AUXILIAR DE DENTISTA 1 AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 AUXILIAR DE MECÂNICO 1 AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE USINAGEM 1 AUXILIAR FINANCEIRO 3 CONFERENTE DE MERCADORIAS 1 CONTROLADOR DE ACESSO 1 CUIDADOR DE CRIANÇA 1 CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE 1 ELETROMECÂNICO 1 EMPREGADA DOMÉSTICA 2 ESTOQUISTA 2 FUNILEIRO DE VEÍCULOS 1 IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 1 INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 1 JARDINEIRO 1 MÃE SOCIAL 1 MECÂNICO (AUTOMÓVEIS) 4 MECÂNICO (CAMINHÃO) 1 MECÂNICO (INDUSTRIAL) 1 MECÂNICO (MÁQUINAS) 1 MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 1 MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS) 1 MONTADOR INDUSTRIAL 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 1 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) 1 OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA 3 OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1 OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO 1 ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO 1 PORTEIRO 1 SOLDADOR 1 TORNEIRO MECÂNICO 1

