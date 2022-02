Da Redação

#vádelenço: unidade de tratamento do câncer faz homenagem

No Dia Mundial do Combate ao Câncer, dia 4 de fevereiro, toda a unidade de tratamento da doença do Hospital da Providência, de Apucarana, abraçou essa causa para dizer: 'vá de lenço'. A data tem como objetivo a conscientização sobre um grupo de mais de 100 tipos de doenças. Neste ano, a Associação Brasileira De Linfoma E Leucemia (Abrale) iniciou a campanha #vádelenço, buscando mostrar apoio aos pacientes.

"Tudo começou vendo uma postagem no Instagram. Seguimos várias páginas que tratam desses assuntos, uma delas é a @Abraleoficial, que sugeriu a ideia do vá de lenço, passei a postagem para o pessoal e quando cheguei no trabalho estavam todos de lenço”, explica Ana Elisa Fouto Penharbel, dosimetrista da unidade.

De acordo com ela, a campanha tem o propósito de conscientizar a população, mas também, homenagear todos os guerreiros que estão na caminhada contra a doença. "Atitudes de prevenção salvam vidas, o #vádelenço nos lembra também a importância de falar sobre esse assunto e nos cuidarmos", ressalta.

A enfermeira chefe da unidade Thayla Gardina ressalta ainda a importância de quebrar esse preconceito ao ver pessoas utilizando o lenço. “Queríamos passar esse afeto para os nossos pacientes, essa campanha os deixa mais à vontade. Pacientes relatam que as pessoas olham e comentam ao verem o lenço, mas se esquecem que é uma coisa natural, como usar um boné para se proteger do sol”, conclui.