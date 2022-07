Vacinas contra Covid podem vencer em Apucarana por falta de procura

Da Redação

A falta de procura pela vacinação pode causar um aumento de casos da Covid

Em Apucarana existem aproximadamente 6 mil doses da vacina contra Covid-19 que podem vencer. A falta de procura da população tem preocupado o município, que estendeu a vacinação para seis Unidades Básicas de Saúde. Veja o vídeo.

A partir desta quinta-feira (28), a imunização está disponível segunda a sexta-feira, de 8h30 horas às 20h30, nas UBSs Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial. A vacinação também será realizada nas UBSs Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 8h30 horas às 17 horas.

"A vacinação dentro do Lagoão continua acontecendo, mas descentralizamos esse serviço para que a vacinação aconteça em praticamente todas as regiões da cidade. A baixa procura pela vacinação nos fez tomar essa decisão. A baixa procura pela faixa etária de 3 a 4 anos, outras faixas também, além da baixa procura pela terceira e quarta dose. Temos 6 mil doses da vacina para vencer porque uma parcela da população ainda não tomou a 3ª e 4ª doses. É um desperdício deixar isso acontecer sendo que a doença ainda não acabou”, alerta o secretário municipal de saúde Emídio Bachiega.

A falta de procura pela vacinação pode causar um aumento de casos da Covid. "A população entrou numa zona de conforto. Não está procurando vacinação. A não vacinação pode refletir nos próximos meses, a doença pode voltar com forma, isso nos preocupa muito. A pandemia não acabou, a doença não sumiu. A gente não quer que essa doença volte com força em Apucarana. Queremos que a população utilize a vacina para se prevenir e combater essa doença. Ampliamos os locais e horários de vacinação na cidade. São 12 horas em horários e regiões diferentes para a população procurar a imunização", finaliza.









