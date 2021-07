Vacinação tem grande movimento nesta quinta em Apucarana

Da Redação

A vacinação contra a covid-19 para a população de 35 anos em Apucarana segue com mais de 600 doses aplicadas até o meio-dia desta quinta-feira (22), no complexo do Ginásio do Lagoão. Seja de carro, moto ou a pé, desde o início dos trabalhos, que teve início às 8h, as filas não param.

É o caso da comerciante Tatiane Amélia e do industriário Maicon de Oliveira, com 35 anos completos. Ela se vacinou no drive-trhu, Maicon esperou um pouco e vacinado, já estava voltando para o trabalho.

Segundo o coordenador da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Marcelo Viana, são esperados aproximadamente 1.300 pessoas com essa faixa etária para tomar a primeira dose. Ainda são vacinados com a segunda dose quem tomou a coronavac e está agendado para a data.

