Da Redação

Vacinação segue em Apucarana nesta sexta-feira (17)

Nesta sexta-feira (17), em Apucarana, haverá atendimento especial para a dose de reforço do imunizante Janssen para todos que receberam a 1ª dose há 2 meses ou mais.

continua após publicidade .

A dose de reforço da Janssen já estava disponível para trabalhadores do transporte público e caminhoneiros e a chegada de mais uma remessa na manhã desta quinta-feira (16) foi possível abrir para todos que receberam a vacina de dose única.

A outra novidade é que a partir desta sexta (17), a dose de reforço está liberada para os apucaranenses com idade a partir dos 30 anos, além dos profissionais da saúde e forças de segurança, que tenham recebido a segunda 2ª dose há 5 meses ou mais.

continua após publicidade .

Fazendo um apelo para que os apucaranenses não percam a oportunidade de se vacinar, o prefeito reforça que a 1ª dose está disponível para a idade de 12 anos ou mais. Também não faltam vacinas para todos que têm a 2ª dose da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac agendada até dia 20 de novembro.

No momento da vacinação é preciso apresentar um documento com foto, CPF ou cartão do SUS. Para a primeira dose ainda é necessário um comprovante de residência. Quem for receber a 2ª dose ou dose de reforço não esqueça a carteirinha onde está registrado o recebimento da dose anterior. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável.

A vacinação contra a Covid-19 é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, das 8h30 às 17 horas.