Da Redação

Vacinação retorna segunda-feira (18) em Apucarana

Mantendo a estratégia de vacinação de domingo a domingo desde março de 2021, Apucarana vai dar uma pausa na imunização contra a Covid-19 no feriado da Páscoa. A central de vacinação no complexo Esportivo Lagoão ficará fechada nesta Sexta-feira Santa (15), no Sábado de Aleluia (16) e no Domingo de Páscoa (17).

A vacinação contra a Covid será retomada na segunda-feira (18) às 8h30. Apucarana está aplicando a 4ª dose contra a Covid-19 em pessoas com 65 anos ou mais e que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. A imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos e a 3ª dose é para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses.