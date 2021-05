Vacinação provoca queda de óbitos de idosos em Apucarana

Continua após publicidade

A prefeitura de Apucarana informou que o município registrou uma redução no número de mortes entre os idosos com 70 anos ou mais nos últimos 15 dias.

Esse público já recebeu a segunda dose da vacina. A imunização de idosos que tem entre 70 e 71 anos aconteceu nos dias 23 e 24 de abril. Após 21 dias, prazo em que a proteção do organismo contra o vírus atinge o patamar completo de eficácia.

Num balanço geral de apucaranenses que perderam a vida para Covid desde o início da pandemia até 15 dias atrás, as mortes de pessoas com mais de 70 anos era de 40,7% em relação ao total. “Dos 26 óbitos dos últimos 15 dias, 4 foram na faixa etária a partir dos 70 anos, o que corresponde a 15%. Esse comparativo positivo nos enche de esperança de que vamos vencer essa pandemia. A vacinação é o caminho mais curto para voltarmos à vida como era antes, mas as medidas preventivas como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos ainda são fortes aliados para evitarmos a contaminação e salvar vidas”, afirma o prefeito Junior da Femac.

A vacina também garantiu a proteção a internos do Lar São Vicente de Paulo de Apucarana. Não há mais registro de casos da Covid após a imunização dos 70 idosos que vivem na instituição. O local teve um surto da doença no começo de dezembro, quando 23 pessoas, entre idosos internos e funcionários, testaram positivo para o novo coronavírus, levando a óbito 6 idosos.

O Lar São Vicente de Paulo foi o local escolhido no município para dar início vacinação contra a Covid, no dia 20 de janeiro. A segunda dose da vacina foi aplicada no dia 15 de fevereiro. E, no dia 24 de março, foi realizada a primeira coleta de exames PCR depois da vacinação entre os internos e segunda aconteceu no dia 8 de abril. Todos os resultados vieram negativos.

O Lar São Vicente de Paulo é um termômetro positivo acerca da eficácia da vacina porque concentra um grupo de pessoas idosas, com comorbidades e institucionalizados. Os internos do lar são submetidos a exame da Covid (PCR) periodicamente.

A primeira dose da vacinação contra a Covid já foi aplicada em 28.461 apucaranenses, dos quais 13.129 receberam a segunda dose.

Neste balanço, não estão os casos computados nesta quinta-feira (13).