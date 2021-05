Vacinação para idosos de 67 anos tem grande movimento; Vídeo

Continua após publicidade

Em Apucarana, um grande movimento aconteceu na manhã desta sexta-feira (9) no Ginásio Lagoão, onde idosos de 67 anos puderam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização acontece em sistema drive trhu até as 17h.

O repórter Cezar Neves foi até o Ginásio Lagoão para conversar com os idosos e com o diretor de diretor da Autarquia Municipal de Saúde, Emídio Bachiega. Veja:

Além do Lagoão, também estão sendo aplicadas doses contra novo coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Walter Lazarini, no distrito do Pirapó; Pedro Barreto, e no distrito da Vila Reis. Nas quatro Unidades de Saúde o atendimento é entre 8h30 e 15h30. É necessário apresentar cartão do SUS ou CPF, e um documento com foto.

Esses cinco locais de vacinação (Lagoão e UBSs) serão mantidos no sábado (10) quando será aplicada a segunda dose nos idosos de 78 e 79 anos.