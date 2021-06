Vacinação para gestantes contra Covid tem baixa procura

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O diretor da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS), Emídio Bachiega, informou que a vacinação contra Covid-19, para as gestantes e puérperas ainda é baixa.

No município existem aproximadamente 1.200 grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz, porém, somente 550 foram vacinadas até o momento. Elas devem ser imunizadas com doses da Pfizer "Não está uma procura muito alta pelas gestantes e puérperas, foram vacinas 550 no máximo, quando antes tomar a vacina, a imunização tem mais efeito", orienta.

O município segue vacinando a população geral, que tem 57 anos. A expectativa é avançar com a imunização nos próximos dias.

“Devemos ter novidades ainda nesta quinta-feira (10), a respeito de mais doses que estão chegando ao Paraná e assim, no nosso município, a procura da população em geral tem sido grande, e logo vamos avançar com as outras idades”, diz.



