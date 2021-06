Vacinação para 52 anos tem grande procura em Apucarana

Continua após publicidade

O reinício da vacinação por idade para as pessoas com 52 anos em Apucarana, prevista para retomar no meio-dia desta segunda-feira (21), no Complexo do Lagoão, foi antecipada em meia hora.

Segundo o vice-diretor da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Emídio Bachiega, são esperados cerca de 1.100 pessoas dessa idade para vacinar contra a covid com o imunizante da Pfizer.