Vacinação no feriado prolongado alcança mais de 460 pessoas em Apucarana
As vacinas foram aplicadas no Parque Jaboti, no Parque Temático da Rua Rio dos Patos e na Praça 28 de Janeiro; ação será repetida neste sábado (05)
Mais de 460 pessoas foram imunizadas nesta quinta (04) e sexta-feira (05) pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana (PR), que desenvolveu um esquema especial de vacinação contra gripe ao longo do feriado prolongado.
As vacinas foram aplicadas no Parque Jaboti, no Parque Temático da Rua Rio dos Patos e na Praça 28 de Janeiro, das 14 às 17 horas em atendimento volante. O esquema, que será repetido neste sábado, visa ampliar o acesso à vacina e reforçar a proteção contra a influenza aproveitando-se da grande concentração de crianças e adolescentes, que fazem parte do público-alvo da campanha, nesses locais. No feriado, segundo balanço da AMS foram aplicadas 258 doses. Já nesta sexta-feira, foram 207 doses.
LEIA MAIS: Paraná entra em alerta amarelo para chuva forte e ventania; veja onde
Além das crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos, a vacina também é ofertada a gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, integrantes das forças de segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas.
Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde da AMS, Luciano Simplício, a iniciativa deu bons resultados. “Tem sido uma boa resposta, eu conversei com alguns usuários que gostaram da iniciativa e alguns falaram, inclusive, que vão avisar os familiares e amigos para vacinar amanhã (sábado)”, comenta, orientando que os pais ou responsáveis levem a carteirinha de vacinação das crianças e adolescentes, além de um documento de identificação. A medida facilita a conferência do histórico vacinal.