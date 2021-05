Vacinação em trabalhadores da educação começa nesta terça

Continua após publicidade

Apucarana inicia nesta terça-feira, 25, a campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada aos trabalhadores da área da educação que estão na faixa etária de 45 a 49 anos.

A imunização da 1ª dose desse público acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo drive-thru e no ginásio para quem for a pé, de 8h30 às 17 horas. As equipes de saúde terão em mãos a lista com cerca de 600 nomes dos profissionais da educação previamente informados por cada estabelecimento de ensino público e privado da cidade. Estão nesta relação 616 pessoas.

Os trabalhadores da educação devem apresentar cartão do SUS ou CPF e um documento com foto. Paralelamente à vacinação contra a Covid em Apucarana está ocorrendo a campanha Vacina Solidária, com a doação espontânea de alimento de perecível no local da imunização. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades. A arrecadação está perto de 9 toneladas.

COMORBIDADES

A prefeitura de Apucarana, através de live do prefeito Junior na Femac, anunciou a retomada da vacinação das comorbidades na quarta-feira (26). Os 10 grupos que já foram imunizados em duas faixas etárias agora avançam para idades de 45 a 49 anos. Serão três dias de vacinação, quarta (26), quinta (27) e sexta (28), no Lagoão, para as seguintes comorbidades dentro da faixa etária de 45 a 49 anos:

1- Autistas

2- Pacientes com doenças autoimunes

3 – AVC, transplantados, doenças cardiovasculares, cirrose hepática, anemia falciforme e talassemia maior

4- Deficientes físicos

5- Deficiência intelectual permanente

6- Diabéticos

7- Hipertensos

8- Obesidade mórbida

9- Pacientes oncológicos

10- Pneumopatias crônicas graves