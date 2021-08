Da Redação

Nesta segunda-feira (23), Apucarana vacina jovens de 18 anos, que recebem a primeira dose da vacina contra Covid-19. O movimento de manhã foi intenso por lá.

continua após publicidade .

"Apucarana tem um população vacinável em torno de 102 a 104 mil, e estamos próximo de atingir essa meta. Talvez 95% 96% dessa meta conseguimos bater a partir de hoje, que a vacinação está aberta para a faixa etária de 18 anos. Acreditamos que hoje a gente bata essa meta de 95%", disse o vice-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Emídio Bachiega.

A expectativa de avançar a vacinação para menores de idade de 17 é grande. "Estamos aguardando a determinação da SESA e também o recebimento de vacinas para essa faixa etária, todo lote de vacina que recebemos do Ministério da Saúde através do governo do Estado vem a faixa etária que é para trabalhar. Estamos recebendo vacinas para trabalhar a faixa etária de 18 anos ou mais. Não temos ainda orientação quanto as faixas etárias dos menores de idade de 17 a 12 anos. Alguns estados estão fazendo este tipo de trabalho, mas levando junto com a vacinação dos acima de 18 anos, nenhum estado está especifico menores de18 anos. Acredito que o governo do Estado nos próximos dias deve fazer um comunicado em relação a isso", disse Emídio.

continua após publicidade .

Muitos jovens já tomaram a primeira dose da vacina nesta manhã e alguns, até se emocionaram. Veja:

Vacinação em Apucarana tem grande procura; veja - Vídeo por: tnonline