Vacinação em Apucarana tem grande procura por jovens; veja

Na terça-feira (28), começa a imunização para os adolescentes de 17 anos sem comorbidades em Apucarana. A procura por doses foi grande nesta manhã. Alunos do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo compareceram no Lagoão e garantiram a imunização.

" O nosso objetivo é incentivar os alunos, fazer parte dessa campanha, venha vacinar. Nossa intenção é ter o maior número possível de alunos, tentar voltar normalidade, incentivar essa nossa ideia", explicou o diretor Diego Fávaro.

Ainda de acordo com o diretor, a ação só foi possível após autorização dos pais e uma parceria com a prefeitura. "Sabemos que a vacinação para adolescentes exige a presença do pai, sabemos da dificuldade de alguns, então tivemos essa iniciativa, entramos em contato com a prefeitura, com a autarquia de saúde, pedimos autorização para que eu como diretor, professores, pudessem ser o responsáveis pelos alunos, conseguimos essa autorização, os pais assinaram um termo de autorização e estamos juntos com eles. A ideia é que com o avanço da vacinação vamos trazendo os alunos, para que consigamos vacinar o máximo possível", detalha.

Os jovens devem estar acompanhados de um responsável, além de um documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

A imunização em Apucarana acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas. Na terça-feira, com o início da imunização dos adolescentes, o horário de vacinação será estendido até as 20 horas.

Campanha

A prefeitura de Apucarana realiza a Campanha Vacina Solidária. Quem puder doe alimento não perecível quando for tomar a vacina. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades.

