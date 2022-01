Da Redação

Vacinação em Apucarana segue nesta quinta-feira (27)

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta quinta-feira (27), das 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. Estão disponíveis a 1ª dose para os apucaranenses a partir de 12 anos e a 2ª dose dos agendamentos até dia 2 de janeiro para os imunizantes: Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca. A dose de reforço também segue sendo ofertada para o público de 18 anos ou mais, desde que tenha tomado a 2ª dose há 4 meses.

Apucarana conta com estoque suficiente para aplicação da dose de reforço da Janssen, que pode ser recebida por todos que tomaram a 1ª dose há 2 meses ou mais. No momento da vacinação é preciso apresentar um documento com foto, CPF ou cartão do SUS.

O que levar?

Para a primeira dose ainda é necessário um comprovante de residência. Quem for receber a 2ª dose ou dose de reforço não esqueça a carteirinha onde está registrado o recebimento da dose anterior. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável.