Vacinação em Apucarana dá pausa nesta sexta e volta segunda

Em live através do Facebook, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, junto do vice-prefeito Paulo Vital e do secretário de Saúde, Emídio Bachiega, comunicou a população de que a vacinação para nesta sexta-feira (15) e retoma na segunda-feira (18).

"Neste final de semana, por ser Páscoa, vamos dar esse descanso para os profissionais para que eles possam curtir com as famílias, após tanto tempo trabalhando de domingo a domingo", explicou.

Além disso, Junior comemorou os 15 dias sem mortes por Covid-19 na cidade. "Seguimos firmes na batalha contra esse vírus que colocou em alerta o planeta e comemoraram esse período sem mortes em nossa cidade", acrescentou.

Com relação à dengue, Paulo Vital reforçou o comunicado online pedindo para que a população fique atenta e limpe suas casas durante o feriado prolongado. "Não vamos deixar essa doença se alastrar em nossa cidade. Vamos fazer nossa parte e olhar nossos quintais e casas", complementou.