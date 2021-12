Da Redação

Vacinação em Apucarana continua nesta terça (21)

Apucarana segue com a vacinação nesta terça-feira (21). A aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 está à disposição dos apucaranenses com 18 anos ou mais. Além disso, também foi reduzido de 5 para 4 meses o período entre a 2ª e a 3ª dose.

A vacinação em Apucarana, que vem sendo realizada de domingo a domingo, dará uma pausa durante as festividades natalinas. Nos dias 24, 25 e 26, a central de vacinação contra a covid localizada no Complexo Esportivo Lagoão, estará fechada. O atendimento volta ao normal no dia 27 de dezembro.

As pessoas que têm algum agendamento da imunização contra a Covid entre esta sexta-feira e domingo podem antecipar a vacinação ou comparecer a partir de segunda-feira no Lagoão.

A 1ª dose é ofertada para os apucaranenses de 12 anos ou mais. A segunda dose da CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca está disponível para os agendamentos até 26 de dezembro. Ainda tem dose de reforço da Janssen para quem recebeu esse imunizante há 2 meses ou mais.

A vacinação é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, das 8h30 às 17 horas.