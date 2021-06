Vacinação em Apucarana avança para população em geral

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana segue com a vacinação contra a Covid-19 na área do Complexo Esportivo do Lagoão e no feriado de Corpus Christi, estima ter aplicado cerca de 500 doses de vacina para o público de 30 a 34 anos com comorbidades comprovadas.

O coordenador da AMS, Marcelo Viana, avalia positivamente a presença da população tanto pelo sistema de drive-thru, como aos que vêm a pé se vacinar dentro do Ginásio do Lagoão.

Nesta sexta-feira (04), a vacinação segue para hipertensos e outras comorbidades para pessoas de 18 a 29 anos de idade.

Segundo Viana, o município tem expectativa de avançar para vacinar a população em geral nos próximos dias, assim que terminar a etapa para os portadores de comorbidades.

"Deve iniciar pela idade de 60 anos decrescente. Só dependemos das doses, mas estamos preparados", diz o coordenador.

