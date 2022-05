Vacinação contra gripe prossegue neste sábado em Apucarana

Da Redação

Prossegue neste sábado (7) e no domingo (8) a vacinação contra a gripe no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio. A mobilização visa aumentar a cobertura vacinal contra o vírus da influenza no município, em especial entre as crianças.

Durante os dois dias, sábado e domingo, não haverá vacinação contra a Covid no Lagoão, com o atendimento sendo retomado na segunda-feira (9).

A imunização contra a gripe vem sendo realizada de segunda a sexta em 26 Unidades Básicas de Saúde. Também no último sábado (30) aconteceu o Dia D da campanha de vacinação e tivemos vacinação contra gripe no Lagoão. Apesar dessas oportunidades, a vacinação contra a gripe em nossa cidade está tendo baixa procura na cidade.

“O sábado e domingo é uma grande oportunidade para quem tem dificuldade de comparecer a uma unidade de saúde durante a semana. Faço um forte apelo para irem se vacinar no Lagoão neste final de semana. Peço aos pais para levarem seus filhos. É muito importante garantir essa proteção devido ao número muito elevado de crianças que está sofrendo com doenças respiratórias sendo que muitas estão internadas em estado grave”, alerta o prefeito.

O secretário municipal Emídio Bachiega relaciona o público que está com a vacina da gripe liberada no município. Além das crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde, agora as doses são oferecidas para os profissionais da educação e segurança, gestantes e puéperas (mulheres que tiveram seus filhos há até 45 dias).

A vacinação no sábado será de 8h30 às 17 horas e no domingo de 8h30 às 13 horas.

No momento da vacinação é necessário apresentar o CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação. Os profissionais da saúde, educação segurança ainda precisam comprovar que pertencem às respectivas categorias. As puérperas devem levar a certidão de nascimento do filho.