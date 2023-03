Vacinação contra gripe começa nesta terça-feira em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estão elencados dentro dos grupos prioritários para receber a vacina contra a gripe

Paraná inicia nesta terça-feira (28), a vacinação contra a gripe, antecipando em 17 dias a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que inicia a nível nacional no dia 10 de abril. A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana informa que as doses contra a gripe vão estar disponíveis para os grupos prioritários em 25 Unidades Básica de Saúde (UBSs) com sala de vacina no município.

continua após publicidade .

Estão elencados dentro dos grupos prioritários para receber a vacina contra a gripe idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos; trabalhadores da saúde; gestantes, puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais da forças armadas; pessoas cm doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com doença permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade e funcionários dessas unidades.

-LEIA MAIS: Campanha de vacinação contra a gripe começa na terça-feira, no Paraná

continua após publicidade .

O objetivo é imunizar o maior número de pessoas, aproveitando a vacinação contra a Covid-19 com as doses bivalentes, considerando que grande parte dos grupos prioritários coincide nas duas campanhas. As duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente.

A antecipação em 17 dias da campanha da Influenza pela Secretaria de Estado da Saúde considerou também, o fato de o Paraná estar localizado ao Sul do País, em uma região tradicionalmente mais fria e pelo grande número Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) ocorridas no último ano, sobrecarregando o atendimento nas unidades de saúde.

“Decidimos antecipar a campanha porque já estamos vacinando pessoas de grupos prioritários da bivalente, que também estão elencados para receber a vacina da Influenza. Podemos aplicar os imunizantes da Covid-19 e da gripe juntos, sem que o paranaense precise ir duas vezes até uma sala de vacina”, afirmou secretário estadual da Saúde, César Neves.

Relação das 25 Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando contra a gripe:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA)

UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL)

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA)

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

UBS BENEDITO CLÁUDIO “PINGA FOGO” DE OLIVEIRA (RESIDENCIAL SOLO SAGRADO)

UBS JULIA RENCZKOWSKI (NÚCLEO HABITACIONAL MARCOS FREIRE)

Siga o TNOnline no Google News