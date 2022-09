Vacinação contra Covid será suspensa no feriado da Independência

Da Redação

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana comunica que nesta quarta-feira, feriado de 7 de Setembro, não haverá vacinação contra a Covid no ginásio Lagoão e nas Unidades Básicas de Saúde que estão aplicando esse imunizante. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (8).

Além do Lagoão, Apucarana disponibiliza a vacina da Covid de segunda a sexta-feira, de 8h30 horas às 20h30, nas UBSs Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial. A imunização também é realizada nas UBSs Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 8h30 horas às 17 horas.

A vacinação no Lagoão acontece de segunda-feira a sábado, de 8h30 às 17 horas.

