Vacinação contra covid segue em Apucarana nesta segunda (4)

Nesta segunda-feira (4), Apucarana aplica a 2ª dose das vacinas CoronaVac e Pfizer em todos que têm a imunização agendada para 4 de outubro. Os apucaranenses que têm a imunização marcada devem comparecer no Complexo Esportivo Lagoão entre 8h30 e 17 horas, para completar seu esquema de proteção contra a Covid-19.

Para a segunda dose, é preciso mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. As pessoas que tiveram Covid-19 precisam aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas da doença para se imunizar contra o novo coronavírus. Quem tomou algum tipo de vacina é necessário respeitar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

Vacina Solidária

Campanha Vacina Solidária já arrecadou mais de 30 toneladas. Quem puder doe alimento não perecível quando for tomar a vacina. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades.