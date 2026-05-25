Vacinação contra a gripe atinge apenas 38,11% do público-alvo e gera alerta na região

A baixa adesão à campanha de vacinação contra a Influenza tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde dos 17 municípios que integram a 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana. Até o momento, apenas 38,11% do público-alvo prioritário — composto por crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos — procurou os postos para receber o imunizante contra a gripe. O cenário de alerta se intensifica com a proximidade dos dias mais frios, período propício para o aumento de doenças respiratórias.

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O diretor da 16ª RS, Paulo Vital, classifica os números atuais como insatisfatórios, especialmente em relação à imunização infantil, que tem a menor taxa de adesão, com somente 24,53% do total previsto. O diretor faz um apelo para que os pais levem as crianças às unidades básicas de saúde para garantir a proteção, lembrando que a vacina age contra as principais cepas do vírus em circulação no estado. “Pedimos aos pais que levem suas crianças para vacinar, garantindo mais proteção a elas”, orienta Vital.

Nos demais grupos, o índice regional alcança 51,37% entre as gestantes e 42,13% entre a população idosa. Para atender a demanda, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já repassou sete lotes à regional, somando 94.600 doses, o que equivale a 58,78% do volume total planejado. “A vacina protege contra as principais cepas em circulação no Paraná, e as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos 17 municípios da região”, informa o diretor da Regional de Saúde.

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Apenas 1.886 crianças de 6 meses a seis anos, de um total de 8.334 previsto, foram vacinadas até agora. Quanto aos idosos, de um total de 25.277, foram imunizados 10.550. E, em relação às gestantes, foram aplicadas 409 doses, de um público-alvo fixado em 994 mulheres.





Número de crianças imunizadas é baixo - Foto: Divulgação Sesa/PR Número de crianças imunizadas é baixo - Foto: Divulgação Sesa/PR





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O cenário também é semelhante em Arapongas, onde até agora foram vacinadas 1.961 crianças, de um total previsto de 8.112. Entre as gestantes foram imunizadas 628, de um total de 1.042. E, entre os idosos, foram vacinados 8.229, de um total estimado em 21.826.

O secretário de estado da saúde, César Neves, também reforça o alerta, no sentido de que o público-alvo busque a imunização. “Não podemos baixar a guarda em relação à nossa vacinação, que está disponível em todo o Paraná”, avalia Neves, frisando que “os números de gripes mais severas só podem ser reduzidos com a vacina”.