Vacinação contra a Covid-19 segue em Apucarana

A etapa de vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas, em quadro de risco com idade acima dos 18 anos, avançou nesta quarta-feira (5), em Apucarana.

Luciano Pereira, coordenador da Vigilância Epidemiológica, lembra que ainda são vacinados os profissionais da Saúde entre 33 e 39 anos e as demais pessoas acima dos 60 anos que devem tomar a primeira dose do imunizante da Astrazeneca.

Outros que estão procurando o Complexo do Lagoão para vacinar a segunda dose da Coronavac, são orientados a esperarem pelo aviso para retornar porque no momento, não tem disponível as doses.

Veja a entrevista com o enfermeiro Luciano Pereira: