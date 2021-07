Da Redação

“Vacina Solidária” ultrapassa 26 toneladas em alimentos

26 toneladas de alimentos foram arrecadadas pela Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura de Apucarana (AMS) dentro da Campanha Vacina Solidária.

Júnior lembra que o chamado para as pessoas colaborarem com doações teve início em abril. “Não esperávamos nada diferente do que está acontecendo, pois Apucarana tem um povo solidário por natureza. Um sentimento de ajuda ao próximo que nos acompanha desde a sua origem da cidade, das primeiras famílias, uma ajudando a outra, e juntas alicerçando a Apucarana que temos hoje. Só temos que agradecer esse voluntariado, grande dose de solidariedade que está fazendo muita diferença na vida de milhares de apucaranenses todos os dias na hora do café da manhã, do almoço e do jantar, contribuindo para que crianças, adultos e idosos passem este momento de pandemia com dignidade plena”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Os alimentos, levados de forma espontânea pela população vacinada junto ao ponto de imunização, são entregues à Secretaria Municipal da Assistência Social e viram cestas básicas que estão atendendo as famílias em vulnerabilidade social e também entidades sociais da cidade.

A pandemia – Até esta sexta-feira (30), 76.193 apucaranenses com idades acima de 31 anos já haviam sido imunizados com a primeira dose da vacina (56% da população total) e 20.782 pessoas com as duas doses (15,2% da população total). Desde o início da pandemia, 16.440 casos da doença foram diagnosticados e 454 óbitos registrados.

A Prefeitura de Apucarana mantém um portal na internet para orientar a população e prestar contas sobre as ações de combate ao novo coronavírus (Covid19). O endereço é o http://www.apucarana.pr.gov.br/site/coronavirus.