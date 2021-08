Da Redação

Vacina: saúde de Apucarana aguarda orientações para 3ª dose

A terceira dose da vacina contra a Covid-19 já é realidade em países como República Dominicana, Israel e Rússia, entre outros. No entanto, no Brasil começou nesta segunda-feira (16), um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde para avaliar a necessidade de um reforço do imunizante em pessoas que receberam a CoronaVac há seis meses ou mais.

De acordo com Emídio Bachiega, vice-presidente da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, a cidade aguarda orientações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa-PR) e do Ministério da Saúde sobre uma possível 3ª dose da vacina. "Não há previsão para esse reforço. Estudos serão realizados para avaliar a possibilidade desta 3ª dose", explica.

Emídio diz que a vacina contra a Covid-19, assim como a da gripe, não é 100%, mas diminui significativamente a mortalidade. "Os vírus são mutantes, ou seja, estão sempre mudando. Por isso, o imunizante não traz total segurança contra a doença. Vamos aguardar orientações da saúde", esclarece.