Vacina garante proteção a internos do Lar São Vicente

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana estabeleceu o Lar São Vicente de Paulo como termômetro para avaliar a eficácia da vacinação contra a Covid-19 no município. O local teve um surto da doença no começo de dezembro, quando 23 pessoas, entre idosos internos e funcionários, testaram positivo para o novo coronavírus, levando a óbito 6 idosos que viviam no local.

O Lar São Vicente de Paulo foi o local escolhido no município para dar início vacinação contra a Covid, no dia 20 de janeiro. A segunda dose da vacina foi aplicada no dia 15 de fevereiro. E, no dia 24 de março, foi realizada a primeira coleta de exames PCR depois da vacinação entre os internos e segunda aconteceu no dia 8 de abril.

Todos os resultados vieram negativos. “Passado o prazo definido para vacina CoronaVac promover a imunização no organismo não tivemos mais casos de Covid entre os 70 internos do Lar São Vicente de Paulo”, informa o diretor-presidente da AMS, Roberto Kaneta.

“Não temos como avaliar a eficácia da vacina da Covid de forma universal, mas os resultados obtidos no asilo mostram a proteção que o imunizante garante no nosso organismo. O Lar São Vicente de Paulo é um termômetro significativo porque concentra um grupo de pessoas idosas, com comorbidades e institucionalizados”, observa Kaneta, lembrando que os internos do lar são submetidos a exame da Covid (PCR) periodicamente.

Para o prefeito Junior da Femac “o cenário do Lar São Vicente de Paulo mostra a eficácia do trabalho que está sendo realizado na vacinação contra a Covid, dando mais segurança e esperança para todos.” A primeira dose da vacinação contra a Covid já foi aplicada em 25.439 apucaranenses, dos quais 11.492 receberam a segunda dose.