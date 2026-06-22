Vacina contra a gripe será liberada para a população geral a partir do dia 29 na região
Imunizante estará disponível nos postos de saúde conforme os estoques de cada cidade, informa a 16ª Regional de Saúde de Apucarana
A vacina contra a gripe Influenza será liberada à população geral a partir do dia 29 de junho nos 17 municípios da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (22) pelo diretor do órgão, Paulo Vital
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“Estamos colocando em prática a decisão da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB-PR), com relação a liberação da vacinação contra a Influenza à população em geral, referendada pela Secretaria de Estado da Saúde”, anuncia Paulo Vital.
Segundo o diretor, a vacinação nos grupos prioritários, incluem os idosos (acima de 60 anos), gestantes e crianças de seis meses a seis anos, que serão reforçadas neste início de inverno. E, ao mesmo tempo, será liberado o acesso à toda população, a partir do dia 29 de junho, de acordo com a disponibilidade de doses.
“Vamos reforçar as estratégias visando a imunização dos grupos prioritários e também iniciar a vacinação de todas as demais faixas etárias, conforme deliberação do secretário de estado da saúde, Dr. César Neves”, revela Paulo Vital, diretor da 16ª Regional de Saúde.
A nova estratégia é respaldada, considerando a sazonalidade do vírus da influenza no sul do Brasil, que ocorre no outono e inverno, no qual o Paraná apresenta o período mais crítico para as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).
O secretário César Neves reitera que a vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção de casos graves e óbitos para a Influenza. Segundo ele, a estratégia nacional de vacinação foi pactuada para ocorrer no período de 28 de março a 30 de maio. “A campanha de vacinação contra a influenza tem como meta a vacinação de 4.815.445 pessoas e até agora foram imunizadas apenas 2.248.816 pessoas, atingindo somente 46,58% dos grupos prioritários”, informa Neves.
No Paraná já foram notificados, no período epidemiológico de 2023/2026, 1.635 casos e 100 óbitos de SRAG por Influenza. E que, esta estatística aponta 26,9% em crianças menores de 6 anos e 36,4% em maiores de 60 anos. E, em relação aos óbitos, 79% ocorreram na população idosa, confirmando-se assim a importância de manter a vacinação dos grupos prioritários para que não haja aumento de óbitos por Influenza.
A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) alerta a população para a chegada de uma onda de frio que provocará queda acentuada das temperaturas em todo o Estado nos próximos dias. E, de acordo com as previsões meteorológicas, as mínimas poderão ficar abaixo dos 10°C em grande parte das regiões paranaenses, enquanto as máximas permanecerão reduzidas por vários dias consecutivos, caracterizando um episódio de frio rigoroso, aumentando o desconforto térmico.
“O frio intenso aumenta o risco de complicações respiratórias e cardiovasculares. Por isso, reforçamos o chamado para que a população mantenha a vacinação em dia e adote medidas preventivas. Ao mesmo tempo, seguimos monitorando o cenário climático e fortalecendo a capacidade de resposta do sistema de saúde”, afirma o secretário de Estado da Saúde, César Neves.