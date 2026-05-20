Vaca é flagrada andando pelas ruas de bairro em Apucarana

Uma vaca foi flagrada por moradores do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, na zona norte de Apucarana (PR), andando pelas ruas do bairro na manhã desta quarta-feira (20). Nas fotos registradas por um leitor do TNOnline, o animal aparece no meio da Rua São Sebastião. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local.

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O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Diego da Silva, informou à reportagem que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para localizar a vaca naquela região. Ele também comunicou que uma empresa terceirizada deve fazer o recolhimento.





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O secretário explica que em casos como esse os moradores podem acionar a GCM, pelo 153. "A orientação aos moradores é que, ao encontrarem situações como essa, liguem para a Guarda Civil Municipal, que aciona a empresa terceirizada para fazer o recolhimento do animal", disse Marcos.

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Após o recolhimento, de acordo com o secretário, o responsável passa a ter 15 dias para pagar as taxas e resgatar de volta o animal.