Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
INUSITADO

Vaca é flagrada andando pelas ruas de bairro em Apucarana

Nas fotos registradas por um leitor do TNOnline, o animal aparece no meio da Rua São Sebastião, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 10:24:22 Editado em 20.05.2026, 10:24:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vaca é flagrada andando pelas ruas de bairro em Apucarana
Autor Animal foi registrado andando na Rua São Sebastião, no Dom Romeu Alberti - Foto: TNOnline

Uma vaca foi flagrada por moradores do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, na zona norte de Apucarana (PR), andando pelas ruas do bairro na manhã desta quarta-feira (20). Nas fotos registradas por um leitor do TNOnline, o animal aparece no meio da Rua São Sebastião. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local.

-LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto deixa jovem de 27 anos ferida na Avenida Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Diego da Silva, informou à reportagem que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para localizar a vaca naquela região. Ele também comunicou que uma empresa terceirizada deve fazer o recolhimento.


Vaca é flagrada andando pelas ruas de bairro em Apucarana
AutorFoto: TNOnline

O secretário explica que em casos como esse os moradores podem acionar a GCM, pelo 153. "A orientação aos moradores é que, ao encontrarem situações como essa, liguem para a Guarda Civil Municipal, que aciona a empresa terceirizada para fazer o recolhimento do animal", disse Marcos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o recolhimento, de acordo com o secretário, o responsável passa a ter 15 dias para pagar as taxas e resgatar de volta o animal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Guarda Civil Municipal Meio Ambiente recolhimento de animais vaca solta ZONA NORTE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV