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CLIMA DE COPA

UTI Neonatal do Providência veste bebês com as cores do Brasil

Hospital oferece acalento a pais que enfrentam a rotina de internamento dos filhos

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 10:51:58 Editado em 11.06.2026, 10:56:18
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UTI Neonatal do Providência veste bebês com as cores do Brasil
Autor Foto: Divulgação/Hospital da Providência

Enquanto o país inteiro se mobiliza e se prepara para torcer em mais uma Copa do Mundo, o clima de união e esperança ganhou um significado ainda mais profundo dentro do Hospital da Providência Materno Infantil de Apucarana.

Sabendo que as famílias com bebês internados na UTI Neonatal não poderão viver a rotina tradicional de acompanhar os jogos em casa, a Comissão de Humanização da instituição organizou uma ação especial: transformar os pequenos pacientes nos torcedores mais fofos do Brasil.

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Os recém-nascidos ganharam roupinhas personalizadas com o tema da seleção brasileira. A iniciativa quebrou a rotina hospitalar e transformou o ambiente de cuidados intensivos em um cenário de leveza, descontração e muita emoção para os pais e para a equipe de saúde.


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    Foto: Autor: divulgação/hospital da providência
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De acordo com a coordenadora da Comissão de Humanização, Rafaela Costa, o objetivo principal é oferecer um acalento em um momento de tanta vulnerabilidade. "Sabemos que enfrentar a internação de um filho é um processo difícil e que esses pais, temporariamente, estão privados de vivenciar momentos festivos com a família fora daqui. Trazer a Copa do Mundo para dentro da UTI é uma forma de proporcionar alegria, registrar memórias felizes e renovar as forças de cada pai e mãe", destaca.

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Para os pais, a surpresa foi um momento de respiro em meio à rotina de exames e monitoramentos. Ver os filhos vestidos de verde e amarelo trouxe o sentimento de que, além de torcer pelo país, a maior vitória celebrada ali dentro é a recuperação de cada bebê. "A gente ficou bem feliz. É o nosso primeiro neném, quis ir um pouquinho antes", diz a mãe do pequeno Levi, Priscila Adriele Mazetto.

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"O atendimento aqui é muito bom, me surpreendi com esse cuidado da equipe", afirma o pai, Durval Alessandro da Silva Junior.

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Ação solidária Alegria na Internação Copa do Mundo humanização hospitalar Recuperação de Bebês UTI neonatal
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