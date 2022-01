Da Redação

UTFPR vai ganhar novo laboratório para análises têxteis

A deputada federal Luísa Canziani (sem partido-PR) anunciou nesta quarta-feira (26) recursos da ordem de R$ 500 mil para o campus de Apucarana da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR). Os investimentos serão destinados a compra de equipamentos para um novo projeto da instituição, o Laboratório de Análises Têxteis e do Vestuário.

Segundo o diretor da UTFPR, Marcelo Ferreira, o laboratório atenderá a demanda das indústrias da região, agilizando o processo de análises têxteis que atualmente são encaminhadas para outros estados.

“É um sonho nosso sendo realizado, fundamental para que a gente possa estar prestando um serviço para os empresários e a sociedade de Apucarana e Vale do Ivaí. As vezes o empresário deixa de participar de uma licitação ou vender um produto e nós construímos um laboratório no Campus dando um retorno mais rápido, mais eficiente e, consequentemente, um recurso bem menor para eles”, explicou o diretor.

A deputada comemorou o anúncio. “É a universidade, as empresas e os empreendedores trabalhando em conjunto para fortalecer um pilar importante da cidade de Apucarana e da região, que é a indústria têxtil, para que nós consigamos movimentar cada vez mais esse setor, trazendo expertise, tecnologia e tudo o que há de melhor para que os empresários e empreendedores possam investir na nossa região, gerando desenvolvimento e produtividade”, disse.

Ainda de acordo com a deputada, o projeto poderá receber mais recursos ao longo do tempo. No geral, são mais de 1,2 mil indústrias que poderão se beneficiar com o projeto do laboratório que fará testes em fibras, tecidos, malhas e produtos acabados. A previsão é iniciar o projeto neste ano.

Por, Vítor Flores, jornalista do Grupo Tribuna do Norte.

Assista a reportagem em vídeo:

UTFPR vai ganhar novo laboratório para análises têxteis - Vídeo por: Reprodução