UTFPR realiza evento nas áreas de tecnologia e computação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Evento prevê palestras e minicursos com o objetivo de abordar as novas ferramentas e suas aplicações

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana, realiza a partir desta terça-feira (18) a IV Semana Acadêmica de Engenharia de Computação e I Semana de Ciência e Tecnologia. O evento será realizado até sábado (22) com extensa programação.

continua após publicidade .

Serão ofertadas palestras e minicursos com o objetivo de abordar as novas ferramentas e suas aplicações, além de introduzir os estudantes às qualificações essenciais para o mercado de trabalho.

Leia mais: Conecta Apucarana realiza evento voltado à inovação, o "Beer Inovation"

continua após publicidade .

Estão previstas oficinas na área de computação e também palestras. Na sexta-feira (21), a programação contará com a apresentação de projetos para escolas visitantes. No sábado, o evento será fechado com um hackathon.

O hackathon significa, resumidamente, “maratona de programação”. O termo resulta de uma combinação das palavras inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e “marathon” (maratona). É um evento, portanto, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, cujo objetivo é desenvolver um software ou solução tecnológica que atenda a um fim específico.

No caso da IV Semana Acadêmica de Engenharia de Computação e I Semana de Ciência e Tecnologia, o hackathon vai propor desafios envolvendo conhecimentos tecnológicos, nos quais a equipe que conseguir resolver o objetivo proposto em menos tempo será premiada.

A Semana Acadêmica de Engenharia da Computação e Semana de Ciência e Tecnologia é organizada pela coordenação do curso de Engenharia de Computação da UFPR. Mais informações podem ser obtidas no site https://scitec.coenc.ap.utfpr.edu.br/



Siga o TNOnline no Google News