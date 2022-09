UTFPR realiza concurso público para contratação de professor; confira

Da Redação

A remuneração prevista é de R$ 9.616,18

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, abre neste mês de setembro, inscrições para a contratação de professores nas áreas de Engenharia Química e Ciência da Computação. As inscrições estarão abertas no período de 19/09/2022 a 20/10/2022, para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de duas vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior, Classe “A”, denominação Adjunto A, para atender o Campus Apucarana da UTFPR.

Poderão participar do concurso profissionais das áreas de Engenharias II/Engenharia Química E Ciência da Computação/Sistemas de Computação, com Graduação em Engenharia Química e Doutorado obtido em Programa de Pós-Graduação na área de avaliação de Engenharias II.

Também estarão aptos profissionais graduados em Engenharia de Computação ou em Ciência da Computação, com Doutorado obtido em Programa de Pós-Graduação na área de avaliação de Ciência da Computação.

A remuneração prevista é de R$ 9.616,18. As inscrições poderão ser efetuadas pela Internet, no endereço eletrônico http://portal.utfpr.edu.br/concursos/professores/apucarana.

A Prova Escrita será realizada no dia 20 de novembro de 2022, às 09 horas, com sorteio do ponto às 08 horas, no Campus Apucarana da UTFPR.

Maiores informações no site portal.utfpr.edu.br/concursos/professores/apucarana ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.

