O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, e cada vez mais as instituições de ensino têm se organizado no intuito de valorizar a história, a cultura e a contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira. É o caso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana (PR), que conta com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi). Segundo Iêda Letícia de Souza Ferreira, 32 anos, coordenadora do Núcleo, a UTFPR mantém uma agenda permanente de atividades práticas e culturais para desconstruir o racismo estrutural. "O Brasil é um país muito miscigenado e é extremamente importante promover a educação para as relações étnico-raciais", disse Iêda, que também é professora do curso de Engenharia Têxtil da instituição.

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Um exemplo prático das atividades desenvolvidas pelo Núcleo foi a recente realização do projeto "Tecendo a Ancestralidade", que reuniu cerca de 80 participantes no final de outubro. A iniciativa promoveu quatro oficinas de moda focadas em vestimentas, amarrações e estamparias afro-brasileiras e africanas. "Os participantes puderam desenvolver estampas com técnicas artesanais e também fizeram as amarrações. Foi uma aula de vestuário sem costura, apenas fazendo as amarrações. Além disso, nas oficinas, havia alguns tecidos de fato originais, africanos, para que nós pudéssemos ver e entender os materiais utilizados", comentou Iêda.

Segundo a coordenadora, no continente africano, cada país tem tecidos característicos da sua própria região. "Você identifica que uma pessoa é de Gana ou da Costa do Marfim pelo tecido que ela está usando. A representatividade dos tecidos, cores e estampas é tão grande que, em uma situação de atrito entre pessoas, por exemplo, as roupas são utilizadas para identificar aquele atrito. Não é necessário falar, a outra pessoa entende pela roupa que você está usando, pela sua vestimenta", explicou.

Para a vice-coordenadora do Neabi e professora de Design de Moda da UTFPR, Patricia Aparecida de Almeida, de 44 anos, participar das oficinas de estamparia e amarrações foi uma oportunidade de conhecer mais profundamente elementos da cultura africana e afro-brasileira. Ela contou que, durante as oficinas, os participantes aprenderam sobre a existência de símbolos do continente africano e seus significados. "Nós fomos divididos em grupos e cada um criou a sua estampa, com base no que estava sentido naquele momento. As estampas podem representar uma região, um momento, um desejo. Temos símbolos que representam o amor, a força. O objetivo mesmo era criar algo com significado", acrescentou a vice-coordenadora.

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Pedagogia do afeto

Além da moda, a agenda recente apoiada pelo Neabi e por parceiros, como a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), incluiu a oficina “Costurando Saberes: Bonecas Negras – Uma Experiência de Pedagogia do Afeto”. O objetivo do encontro era trabalhar a história, a cultura, a identidade e a ancestralidade por meio da produção manual de bonecas negras. "Nós confeccionamos bonecas artesanais, todas com o tom de pele preto ou pardo. A oficina trouxe esta questão, de que a população negra é a maior do Brasil, mas mesmo assim não encontramos bonecas negras com facilidade. Daí essa ideia de trazer essa representatividade de fato", disse a coordenadora Iêda.

O impacto da representatividade nas novas gerações já é percebido por Patricia, que é mãe de uma menina de sete anos. Ao observar as mudanças sociais ao longo dos anos, a professora destacou que, embora a presença de pessoas negras em diferentes espaços tenha aumentado, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de oportunidades e a efetiva inclusão. "Parece que todo dia nós, negros, estamos passando por um vestibular, tendo que provar que somos capazes, competentes. Isso é exaustivo", concluiu ela.

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