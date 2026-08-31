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APUCARANA

UTFPR In Concert volta ao Cine Teatro Fênix na próxima sexta-feira (4)

Apresentação do Coro e da Orquestra da UTFPR Apucarana será aberta à comunidade e terá entrada solidária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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UTFPR In Concert volta ao Cine Teatro Fênix na próxima sexta-feira (4)
Autor Evento acontecerá no Cine Teatro Fênix - Foto: Divulgação

O Coro e a Orquestra da UTFPR Apucarana estarão novamente no palco do Cine Teatro Fênix, em Apucarana, nesta próxima sexta-feira (4), às 20h, para mais uma edição do "UTFPR In Concert". O evento é aberto à comunidade e terá entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou produtos de limpeza. Toda a arrecadação será destinada ao Lar Sagrada Família.

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Realizado pelos projetos de extensão Orquestra da UTFPR Apucarana e Coral da UTFPR Apucarana, o concerto reúne estudantes, servidores e integrantes da comunidade externa em uma programação que busca aproximar a universidade da população por meio da música.

UTFPR In Concert volta ao Cine Teatro Fênix na próxima sexta-feira (4)
AutorFoto: Divulgação

O UTFPR In Concert chega a esta nova edição após duas apresentações de sucesso. A primeira foi realizada em 2024 e a segunda em 2025, reunindo aproximadamente 500 pessoas em cada edição no Cine Teatro Fênix. A iniciativa também se destacou pelo caráter solidário, com a arrecadação de cerca de 450 quilos de alimentos em cada uma das edições anteriores.

A nova apresentação é um convite para que toda a comunidade de Apucarana e região prestigiem o trabalho desenvolvido pelos projetos de extensão da UTFPR e vivenciem mais uma noite especial de música.

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