UTFPR está com inscrições abertas para vaga de professor

O Campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu mais um processo seletivo com uma vaga imediata para o cargo de professor do magistério federal substituto, função que exige graduação e pós-graduação (mestrado ou doutorado) conforme descrito no edital de abertura.

O Processo Seletivo de Provas dessa vez é destinado à uma vaga e os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de maio. A vaga é para a área de Desenho de Moda/Design de Moda, e as inscrições podem ser feitas através do link: http://portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/apucarana.

A Prova Desempenho de Ensino será realizada no dia 29 de maio, e a Prova Prática no dia 31 de maio, no Campus Apucarana da UTFPR. A remuneração, com tempo integral de 40 horas, será de R$ 4.304,92 para quem tiver mestrado e R$ 5.831,21 para que obtiver doutorado.

Maiores informações no site portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/apucarana ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.