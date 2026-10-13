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ENSINO SUPERIOR

UTFPR encerra inscrições para vestibular nesta terça; campus de Apucarana oferta 324 vagas

Candidatos devem realizar o cadastro pelo site da instituição e pagar a taxa de R$ 150 até quarta-feira; provas ocorrem em 22 de novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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UTFPR encerra inscrições para vestibular nesta terça; campus de Apucarana oferta 324 vagas
Autor Campus de Apucarana oferta mais de 320 vagas - Foto: Divulgação

Terminam nesta terça-feira (13) as inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Para o campus de Apucarana, a instituição disponibiliza 324 vagas distribuídas entre os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Design de Moda e Licenciatura em Química.

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Os interessados devem garantir a participação exclusivamente pela internet, acessando o portal oficial do processo seletivo (utfpr.edu.br/vestibular). A taxa de inscrição é de R$ 150 e pode ser paga até a quarta-feira (14).

No momento do cadastro, o candidato pode escolher até duas opções de cursos distintos e deve selecionar o idioma da prova de língua estrangeira, optando por inglês ou espanhol. O processo seletivo destina metade de suas vagas para o sistema de ações afirmativas, voltado a estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Dentro desse percentual, há cotas específicas para alunos com baixa renda, pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Quem concorre às cotas raciais ou necessita de atendimento especial nas provas deve enviar a documentação comprobatória, como fotos e vídeos para a banca de heteroidentificação, até o encerramento das inscrições desta terça.

Considerando o cenário estadual, a UTFPR oferece 4.182 vagas em 122 cursos de graduação, distribuídos por 13 cidades do Paraná. Uma das novidades desta edição é a abertura de quatro graduações focadas em tecnologia da informação, inteligência artificial e segurança cibernética nas unidades de Campo Mourão, Londrina e Medianeira. O reitor da instituição, Everton Lozano, destaca o momento de expansão tecnológica e alerta os estudantes para que não deixem o cadastro e o pagamento para a última hora, garantindo a chance de ingressar de forma gratuita na universidade.

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As provas serão aplicadas no dia 22 de novembro, em fase única. Os candidatos responderão a 40 questões objetivas e terão que elaborar uma redação com texto dissertativo-argumentativo de 15 a 20 linhas. No dia do exame, os portões dos locais de prova ficarão abertos das 12h30 às 13h30. O ensalamento oficial, com o endereço exato para cada candidato, será divulgado pela universidade no dia 16 de novembro.

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Ações Afirmativas Cursos de Engenharia Educação Superior Paraná Inscrições 2027 Prova Dissertativa Vestibular UTFPR
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