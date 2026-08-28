UTFPR e universidade do Japão articulam parceria para impulsionar polo têxtil paranaense

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu negociações formais de cooperação técnica e acadêmica com a Shinshu University, do Japão, centro de excelência global em engenharia de fibras e ciência e tecnologia têxtil, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura industrial do estado. A iniciativa tem como núcleo o campus de Apucarana, maior polo industrial de vestuário e confecção do estado, que servirá como base para a transferência de tecnologias de ponta para a indústria regional e estadual e que em breve contará com um Centro de Inovação Têxtil (Citex).

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O diretor-geral do campus, Thiago Ramires, destaca que a parceria visa conectar o conhecimento científico de ponta gerado pelas duas instituições de ensino diretamente às necessidades do setor produtivo regional. O plano de ação conjunto prevê acordos para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, intercâmbio de acadêmicos de graduação e pós-graduação, além da integração em projetos focados em inovação industrial.

“A nossa missão é conectar a universidade aos maiores centros de excelência do mundo, transformando pesquisa de fronteira em desenvolvimento real. Parcerias globais como essa elevam o patamar de formação dos nossos estudantes, qualificam nossos servidores e fortalecem diretamente o ecossistema industrial e a sociedade como um todo”, salienta.

Na última terça-feira (25), a delegação nipônica visitou a matriz da empresa Blue Ocean, em Apucarana, acompanhada por docentes dos cursos de Engenharia Têxtil e Design de Moda da UTFPR. A comitiva acompanhou os processos de fabricação, os maquinários modernos e os protocolos de controle de qualidade. A articulação também prevê o envio de estudantes e pesquisadores de Apucarana para o Japão. A estimativa é a de que os intercâmbios comecem a partir de 2027.

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O professor e diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR e professor do curso de Engenharia Têxtil, Fabrício Maestá, acrescenta que a colaboração acadêmica e tecnológica promete ir além dos laboratórios, podendo resultar em workshops, consultorias tecnológicas, missões técnicas e treinamentos para engenheiros e designers regionais, focando em frentes como tecidos inteligentes (smart textiles) e competitividade.

“A conversão de empresas tradicionais para empresas com foco em economia circular e digital é um fator que iremos trabalhar fortemente. Nós temos o acordo assinado e agora estamos dando início às ações”, afirma Maestá.



CITEX DEVE SER INAUGURADO EM MARÇO DE 2027

O diretor da UTFPR Apucarana, Thiago Ramires ressalta que a parceria com a universidade do Japão chega para consolidar o Centro de Inovação Têxtil (Citex), em fase final de construção. Estruturado dentro do campus universitário com um aporte de R$ 4,5 milhões da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), o Citex tem o objetivo de conectar a pesquisa acadêmica de ponta ao parque fabril do Vale do Ivaí. De acordo com o diretor a obra está avançada, com previsão de conclusão para dezembro deste ano e inauguração prevista para março de 2027. O centro poderá dar suporte aos pequenos e médios empresários das confecções de Apucarana e também da região. “O centro contará com uma equipe que prestará uma espécie de consultoria. Já está em andamento um levantamento das demandas do setor da região”, assinala.

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SETOR TEM 2,8 MIL EMPRESAS COM 7,4 MIL TRABALHADORES

Com PIB de R$ 4,8 bilhões, Apucarana tem 24,2% da sua economia vinda da indústria (R$ 1,16 bilhão), sendo o vestuário responsável por R$ 742 milhões desse total. O município conta com mais de 2,8 mil empresas do setor, que movimentam 20 mil empregos diretos e indiretos — sendo 7.385 formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2025, o segmento gerou US$ 9,5 milhões em exportações (36% do total da cidade). Para o secretário municipal de Indústria e Comércio, Neno Leiroz, a articulação da UTFPR com a Shinshu University e o Citex é a oportunidade para o município dar um novo salto competitivo. “Temos uma indústria consolidada, uma universidade tecnológica e a conexão com o Japão. Somada à consolidação do Citex, essa aproximação trará tecnologia, sustentabilidade e inovação, transformando conhecimento em soluções práticas e novos mercados”, destaca Leiroz.

