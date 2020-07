UTFPR desenvolve ventilador pulmonar de baixo custo

Continua após publicidade

Com o objetivo de diminuir os custos dos ventiladores pulmonares – equipamento estratégico para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus -, pesquisadores e professores do campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em parceria com profissionais de Londrina e com auxílio de alunos da instituição, desenvolveram um projeto para criar o próprio equipamento.

Nos últimos dois meses, um protótipo foi desenvolvido e está em fase de finalização. A intenção é produzir e doar pelo menos cinco ventiladores que serão destinados aos hospitais públicos da região. O valor de cada um pode chegar a R$ 6mil. Por causa da pandemia, o Governo Federal chegou a pagar aproximadamente R$ 50 mil em aparelhos com a mesma finalidade. “O primeiro protótipo já permitiu validar a ideia do projeto. Sabemos que o equipamento é caro e bastante procurado no momento. Além de diminuir os custos, estamos facilitando a fabricação com peças de fácil acesso. Um projeto rápido e barato e que atende o momento da pandemia”, detalha o professor do Curso de Engenharia Elétrica UTFPR, Vinícius Dário Bacon.

Conforme o professor, o ventilador para ser utilizado em um hospital precisa seguir todas as regras da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira.Um ventilador pode ser preparado em aproximadamente oito horas. “Não estamos buscando lucro, queremos atender a demanda para atender os hospitais, doando. Esperamos em pouco tempo poder concluir o protótipo. Não dá para determinar uma data exata pois não podemos fabricar dentro da UTFPR e sim em um ambiente preparado e monitorado pela Anvisa, de modo que precisamos de uma empresa parceira com o certificado que possa estar fazendo a fabricação. Depois que tiver tudo conciliado, alinhar com uma empresa, passar por toda regulamentação, podemos falar de prazo para entregar para o hospital”, comenta Vinícius.

Para dar andamento na fabricação dos equipamentos os professores contam com o apoio e parcerias de empresas. “Quem conhece alguma empresa, quer indicar, pode procurar por na internet por inovar ventilador pulmonar que já vão aparecer nossas páginas nas redes sociais ou procurar a UTFPR. Se conseguirmos mais apoio, podemos aumentar esse número de ventiladores”, comenta.Para o estudante Luan Silverio Parro, participar do projeto tem sido uma experiência única e gratificante. “Cada dia que trabalhamos em cima do ventilador ficamos mais esperançosos para combater a pandemia que estamos vivendo hoje”, finaliza.