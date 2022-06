UTFPR de Apucarana suspende aulas presenciais após casos de covid-19

Da Redação

Atividades devem acontecer de forma online entre os dias 22 e 25 de junho

O campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) comunicou nesta terça-feira (21) que as aulas presenciais ficarão suspensas a partir desta quarta-feira (22) em virtude do aumento de casos positivados de covid-19 entre alunos da universidade.

continua após publicidade .

De acordo com o comunicado, as atividades devem acontecer de forma online entre os dias 22 e 25 de junho. Provas programadas para esse período poderão ser realizadas também de forma remota ou reprogramadas para a próxima semana, a critério do estudante. Os setores administrativos continuarão em expediente normal.

Segundo o diretor da universidade, Marcelo Ferreira, 210 alunos viajaram em cinco ônibus a Cascavel, para o evento "Engenharíadas Paranaense", que aconteceu entre os dias 16 e 19 de junho. Após o retorno no domingo (19), muitos estudantes começaram a sentir sintomas gripais e a UTFPR recebeu mais de 220 pedidos para que as aulas presenciais fossem suspensas.

continua após publicidade .

Confira o comunicado na íntegra:

No último final de semana, uma delegação de discentes do nosso campus participou do Engenharíadas Paranaense, participação organizada pela Atlética. Desde o final do dia de ontem, o DERAC tem recebido diversos requerimentos de Atividade Acompanhada, medida adotada quando é necessário um afastamento das atividades presenciais em virtude de contaminação por COVID-19 e/ou contato com pessoas que testaram positivo.

O número cresceu consideravelmente no dia de hoje (mais de 200 solicitações para atividade acompanhadas), bem como o número de discentes que testaram positivo. A essa altura é impossível saber com quem cada um desses discentes teve contato e, pensando na segurança de todos, a Direção-Geral do Campus Apucarana, após ouvir a Subcomissão de Planejamento Sanitário e as Coordenações de Cursos, determina que todas as atividades de aula presenciais devem acontecer de forma remota entre os dias 22/06 e 25/06, que somando ao domingo, totalizará um período de cinco dias de afastamento presencial dos discentes do campus.

continua após publicidade .

As atividades de aula poderão ser realizadas remotamente pelos docentes, bem como os horários de atendimento de PAluno previstos para esses dias (22/06 a 25/06). Provas programadas para esse período poderão ser realizadas de forma remota ou reprogramadas para a próxima semana, a critério do docente.

Os setores administrativos continuarão em expediente normal.

Determina-se a obrigatoriedade do uso de máscaras até o final do semestre letivo, especialmente nas dependências do restaurante universitário, que funcionará normalmente neste período.

continua após publicidade .

As aulas retornarão presencialmente a partir de segunda-feira, dia 27/06.