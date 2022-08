UTFPR de Apucarana recebe inscrições para 134 vagas remanescentes

Da Redação

Campus de Apucarana da UTFPR tem 134 vagas remanescentes disponíveis em seis cursos

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com inscrições abertas até 31 de agosto para o preenchimento de vagas remanescentes na instituição. O processo, chamado de "Complemento da Lista de Espera 2022 - segunda edição", possibilita concorrer à terceira chamada com notas das cinco últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou histórico do ensino médio ou documento equivalente.

No campus de Apucarana, são 134 vagas remanescentes disponíveis em seis cursos, sendo cinco de engenharias (Civil, Elétrica, Química, Têxtil e Computação) e o outro de licenciatura em Química. O curso de Tecnologia em Design de Moda fechou turma e não foi incluído nessa nova edição do complemento de lista de espera.

Os interessados podem escolher até dois cursos distintos, pela plataforma online, para a modalidade de ampla concorrência ou na de cotas, voltada a estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas. Os candidatos podem ser convocados, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: Enem 2021; Enem 2017, 2018, 2019, 2020 e histórico do Ensino Médio.

A 3ª Chamada inicia no dia 2 de setembro, com a convocação de até três candidatos por vaga disponível. Para seguir para a classificação, os convocados devem enviar a documentação digitalizada entre os dias 5 e 9.

Além de Apucarana, a seleção é realizada nos campi de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba , Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Londrina ,Medianeira , Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo. No total, são 56 cursos de graduação.

QUEDA NA PROCURA

A UTPFR registrou redução na ocupação de vagas para o segundo semestre deste ano. A instituição chegou a realizar duas chamadas do Sistema de Seleção Unificada (SiSu) e não conseguiu preencher as 294 oferecidas.

As aulas começaram em 11 de agosto para os alunos das primeiras chamadas e os novos convocados devem entrar em sala de aula em setembro. O diretor-geral do campus, Marcelo Ferreira da Silva, explicou que o problema ocorreu em todos campi da universidade como reflexo ainda das incertezas após a pandemia de covid-19.

