UTFPR de Apucarana organiza evento gratuito no Cine Fênix; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cine Teatro Fênix

Para começar muito bem o final de semana, os moradores de Apucarana, Norte do Paraná, contarão com um evento super especial no Cine Teatro Fênix, na noite da sexta-feira (5/5). O curso de Design em Moda, da UTFPR, organizou uma apresentação com uma orquestra barroca.

continua após publicidade .

O evento totalmente gratuito acontece às 20 horas como forma de encerramento do Projeto de Extensão Idade+ Tecnológica. Para os universitários de plantão, a solenidade garante uma certificação de 4 horas de participação em evento de extensão.

- LEIA MAIS: Curso de Moda da UTFPR contrata professor substituto; saiba mais

continua após publicidade .

Com apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, o evento contará com um espetáculo da Orquestra Barroca Capriccio Stravagante e do Coro de Ópera Barroca Color Rhetoricus. Para os alunos da UTFPR, de todos os cursos, haverá um ônibus para transporte até a área central da cidade.

Veja o banner do evento:

Siga o TNOnline no Google News