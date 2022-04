Da Redação

UTFPR de Apucarana contrata professor substituto

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com inscrições abertas até o dia 28 de abril para processo seletivo que vai contratar professor substituto para atuar no Campus de Apucarana. A vaga é para professor de matemática/probabilidade e estatística.

É exigida graduação em Matemática, ou Matemática Aplicada, ou Licenciatura em Matemática, ou Matemática Industrial, ou Estatística, com Mestrado obtido em Programa de Pós-Graduação listado na Plataforma Sucupira. A remuneração prevista, para jornada de 40 horas, é de R$ 4.304,92 para titulação de mestrado e R$ 5.831,21 para titulação em doutorado.

As inscrições poderão ser efetuadas pela Internet, no endereço eletrônico. A prova escrita será realizada no dia 22 de maio no Campus de Apucarana.

Maiores informações no site ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.