UTFPR de Apucarana conquista mestrado em Engenharia Têxtil e Moda

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana acaba de obter a aprovação de Mestrado Acadêmico em Engenharia Têxtil e Moda pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação. A conquista foi comunicada ao prefeito Junior da Femac pelo diretor-geral da instituição, professor Marcelo Ferreira da Silva, na manhã desta terça-feira (10), no gabinete municipal.

“São 10 vagas por semestre, ofertadas de forma gratuita e com a possibilidade de bolsa de estudo. A previsão para o teste seletivo para o mestrado acadêmico de 2 anos é para novembro com início do mestrado das aulas no começo de 2024”, informa Marcelo Ferreira.

Junior da Femac destaca que Apucarana está entre as 4 cidades do país que ofertam o curso de engenharia têxtil. "Agora, além da graduação, a UTFPR vai ofertar o mestrado acadêmico para os alunos desse curso. Apucarana vai se firmando cada vez mais como polo nacional da indústria têxtil”, comemora o prefeito.

O diretor de pesquisa da UTFPR, Thiago Gentil Ramires, informa que no mestrado pela CAPES serão ofertadas duas linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Produtos da Indústria Têxtil e da Moda, e Processos da Indústria Têxtil e da Moda.

A reunião também teve a participação do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Ivan Silva.

